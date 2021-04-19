Число пострадавших при взрыве газа под Нижним Новгородом возросло до восьми

Маргуша, 20 апреля. Четверо взрослых и четверо детей получили различные по степени тяжести травмы в результате взрыва газа на территории жилого дома в Нижегородской области, заявили местные власти.

Сейчас жизни пострадавших находятся вне опасности, отметил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в беседе с ТАСС. По его словам, состояние совершеннолетних оценивается как средней тяжести. При этом у детей диагностированы в основном ушибы и ссадины.

«Их состояние оценивается ближе к легкому, обследуют на скрытые переломы. Крайне тяжелых и тяжелых пока нет», — добавил политик.

Взрыв газа ранее произошел в трехэтажном доме в селе Маргуша под Нижним Новгородом. В результате началось возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К работе по ликвидации ЧП привлечены более 230 спасателей и 50 единиц техники.