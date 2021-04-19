Более 230 человек привлечены к ликвидации ЧП в Нижегородской области

Нижний Новгород, 20 апреля. Последствия взрыва в трехэтажном доме устраняют 237 человек личного состава и 50 единиц техники, сообщает МЧС. Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения.

Взрыв газа привел к частичному обрушению здания в Нижегородской области, после чего случился пожар. Пламя распространилось на территории в 1200 "квадратов".

В настоящий момент 237 сотрудников МЧС задействованы в ликвидации ЧП. Происходит эвакуация жильцов дома. На базе Дома культуры для них реализован пункт размещения.

Один из участников инцидента получил ожог лица и черепно-мозговую травму. У двоих диагностированы переломы позвоночника.