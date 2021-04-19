Тимченко: Заседание Совфеда 23 апреля является плановым

Москва, 19 апреля. Заседание Совета Федерации, запланированное на 23 апреля, было внесено в график в конце прошлого года. Мероприятие утвердили еще на заседании Совета Палаты в декабре.

Соответствующее заявление сделал председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Таким образом он опроверг слухи об «экстренном» характере пленарного заседания.

«Поэтому измышления некоторых «экспертов» о внеочередном характере заседания или якобы экстренном созыве сенаторов не имеют под собой никаких оснований», — заявил Тимченко.

Заседание пройдет спустя два дня после выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. В связи с этим основной темой встречи станут новые тезисы, озвученные главой государства.

Послание Федеральному собранию пройдет в среду, 21 апреля. Президент Владимир Путин на протяжении двух дней проводит встречи с главой правительства, вице-премьерами и министром финансов в рамках подготовки к мероприятию.