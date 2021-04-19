Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена

Москва, 19 апреля. Телеведущий Андрей Норкин вдохновился телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и решил рассказать анекдот зрителям «Места встречи».

В конце эфира передачи телеведущий задался вопросом о реакции России на нападки Запада, в том числе и на наметившееся дипломатическое противостояние с Чехией. Норкин посоветовал «делать скидки» с учетом настоящих причин такого поведения западных политиков, передает «Экономика сегодня».

Норкин порассуждал, как бы выглядел второй разговор между президентами США и России. Лидеры стран уже дважды общались по инициативе Вашингтона после инаугурации Джо Байдена 20 января.

«Владимир Владимирович, там вам опять этот старый маразматик звонит». «Дмитрий Сергеевич, я же вас просил, нехорошо так говорить – человек уже в возрасте, пожилой. Да, Джо, слушаю вас, здравствуйте. Что вы хотели обсудить? Карибский кризис? Хорошо, давайте обсудим это. Не в стране соцлагеря? Ну, это тоже можно сделать. Да, Леониду Ильичу обязательно передам. Здоровья вам!» — пошутил Норкин.

Ведущий «Места встречи» намекнул на возраст президента США и оговорки в его заявлениях. Во время своего заявления Байден говорил о России и несколько раз сделал ошибки. Трудности у него вызвали фамилия президента РФ и слово «эскалация».