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Видео с места взрыва в Нижегородской области появилось в Сети
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Происшествия

Видео с места взрыва в Нижегородской области появилось в Сети

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 23:35

Нижний Новгород, 19 апреля. Взрыв газа привел к обрушению части трехэтажного дома. После чего в здании случился пожар. Кадры с места ЧП в Нижегородской области разместили в интернете.

Три человека пострадали при взрыве. Сотрудники экстренных служб и оперативная группа регионального управления МЧС России работают на месте происшествия.

В доме зафиксировано возгорание на площади 1200 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Известно, что один из пострадавших получил ожог лица, плеча и черепно-мозговую травму. Другие участники инцидента также получили травмы.

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