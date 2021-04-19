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Месси и Роналду могут больше никогда не сыграть на ЧМ по футболу
Агентство городских новостей Москва  /  Иванко Игорь
Спорт

Месси и Роналду могут больше никогда не сыграть на ЧМ по футболу

Москва, 19 апреля. Игроки футбольных клубов Суперлиги не смогут принимать участие в чемпионатах мира и Европы, так как им запретят играть за свои сборные.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что решение клубов, решивших создать свой чемпионат, является позорным и эгоистичным. По его словам, к ним и их игрокам будут применены все возможные рычаги давления, в том числе лишение права выступать на всех соревнованиях под эгидой УЕФА.

Таким образом, выступающие за испанскую «Барселону» и итальянский «Ювентус» Лионель Месси и Криштиану Роналду могут больше никогда не сыграть в футболках своих национальных команд в главных футбольных турнирах.

Международная Федерация футбола (FIFA) также осудила решение 12 лучших европейских клубов создать свой чемпионат. По мнению организации, это выходит за рамки справедливого футбола.

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