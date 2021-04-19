Пострадавший при взрыве газа в Нижегородской области получил ожог лица

Нижний Новгород, 19 апреля. Медики диагностировали у одного пострадавшего ожог лица, плеча и черепно-мозговую травму. Об этом сообщили власти Нижегородской области.

Другие пострадавшие при взрыве газа тоже получили травмы. У двоих диагностированы переломы позвоночника. Все пострадавшие взрослые люди. Под завалами может находиться еще один человек. Жильцов из трехэтажного дома эвакуируют. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Взрыв произошел в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. МЧС России подтвердило информацию о случившемся. По одной из версий, происшествие могла спровоцировать утечка газа. На месте продолжают работать экстренные службы.