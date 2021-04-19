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Госдума предложила сделать спортзалы и стадионы более доступными для граждан
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области
Общество

Госдума предложила сделать спортзалы и стадионы более доступными для граждан

Москва, 19 апреля. Изменить нормативную документацию, которая определяет количество спортивных объектов на число жителей, предложил депутат Госдумы Петр Толстой.

Каждый гражданин России должен иметь возможность заниматься спортом в пешей доступности от дома. Россиянам, по словам парламентария, необходимо предоставить равный доступ к спортивным объектам. При этом доля коммерческих зданий должна быть кратна доли мест для бесплатных занятий физкультурой. Спорткомплексы в городах не должны стать жертвой застройщиков, подчеркнул Толстой.

Депутат призвал оказывать большую поддержку профессиональным спортсменам. Он подчеркнул, что необходимо уделять внимание открытию тренерских школ, в особенности, которые работают с детьми.

«Высокие достижения — хорошая мотивация для занятий спортом, особенно среди молодежи. Многие и приходят в спорт по стопам великих спортсменов», — сказал Толстой.

Работа по развитию благоустройства городов продолжается в России. Так, более 30 парков культуры и отдыха обустроят в Московской области до конца 2021 года.

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