Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Путин назвал приоритетные темы послания Федеральному собранию
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ
Политика

Путин назвал приоритетные темы послания Федеральному собранию

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин на протяжении двух дней проводит совещания по подготовке послания Федеральному собранию. Оно пройдет 21 апреля в Манеже.

Президент обсуждает предстоящее мероприятие с главой правительства, вице-премьерами и министром финансов. Ключевое внимание уделяется социальной сфере и проектам инфраструктурного развития. Эти направления входят в число приоритетных.

Путин считает, что прорабатываемые к посланию меры должны показать максимальный результат по поддержке экономики и людей. Вместе с этим глава государства призвал рачительно отнестись к государственным финансам. Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и принес пользу развитию экономики и конкретного человека, на поддержку которого был направлен, заключил Путин.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» 20 апреля проведут эфир, в ходе которого поднимут на обсуждение темы послания Федеральному собранию. В пресс-центре встретятся депутаты, политологи и аналитики Института современного государственного развития.

путин кремль послание федеральному собранию
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Политика / Путин назвал приоритетные темы послания Федеральному собранию
Рейтинг@Mail.ru