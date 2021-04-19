Путин назвал приоритетные темы послания Федеральному собранию

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин на протяжении двух дней проводит совещания по подготовке послания Федеральному собранию. Оно пройдет 21 апреля в Манеже.

Президент обсуждает предстоящее мероприятие с главой правительства, вице-премьерами и министром финансов. Ключевое внимание уделяется социальной сфере и проектам инфраструктурного развития. Эти направления входят в число приоритетных.

Путин считает, что прорабатываемые к посланию меры должны показать максимальный результат по поддержке экономики и людей. Вместе с этим глава государства призвал рачительно отнестись к государственным финансам. Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и принес пользу развитию экономики и конкретного человека, на поддержку которого был направлен, заключил Путин.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» 20 апреля проведут эфир, в ходе которого поднимут на обсуждение темы послания Федеральному собранию. В пресс-центре встретятся депутаты, политологи и аналитики Института современного государственного развития.