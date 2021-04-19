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Утечка газа названа возможной причиной взрыва в доме под Нижним Новгородом
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин
Происшествия

Утечка газа названа возможной причиной взрыва в доме под Нижним Новгородом

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 22:59

Маргуша , 19 апреля. По предварительной версии, взрыв в жилом доме на территории Нижегородской области мог произойти в результате утечки газа. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник ФАН.

Собеседник издания опроверг новости о смерти трех человек из-за взрыва. По его словам, им удалось выжить, у них выявлены ожоги. Существует вероятность нахождения под фрагментами здания трехмесячного ребенка. На месте событий продолжаются спасательные мероприятия.

Сообщение о происшествии в населенном пункте Маргуша поступило в диспетчерскую службу в 20:43 по московскому времени. Причину и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить компетентным органам.

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