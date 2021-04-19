Утечка газа названа возможной причиной взрыва в доме под Нижним Новгородом

Маргуша , 19 апреля. По предварительной версии, взрыв в жилом доме на территории Нижегородской области мог произойти в результате утечки газа. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник ФАН.

Собеседник издания опроверг новости о смерти трех человек из-за взрыва. По его словам, им удалось выжить, у них выявлены ожоги. Существует вероятность нахождения под фрагментами здания трехмесячного ребенка. На месте событий продолжаются спасательные мероприятия.

Сообщение о происшествии в населенном пункте Маргуша поступило в диспетчерскую службу в 20:43 по московскому времени. Причину и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить компетентным органам.