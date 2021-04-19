Как чехи нечаянно признались в поставках оружия на Украину. Колонка Голоса Мордора

Риторика чешских властей в отношении России удивительным образом поменялась всего за несколько часов. Нет, обвинения, разумеется, не прекратились, но тон смягчился очень сильно и с чем это связано — загадка. Хотя, конечно же нет.

Сначала глава чешского сената Милош Выстрчил делает крайне резкое заявление, обвиняя Россию в «акте государственного терроризма». Скандал поднимается мощнейший, и с самого начала он пахнет не очень хорошо. Ну, примерно как истории MeToo — кто-то там вспоминает, что семь лет назад некто за попку пощупал. Времени прошло много, кто ж будет разбираться? А история модная, так что поверят обязательно. Так и чехи подумали — обвиним Россию, нам не впервой, да еще приплетем Петрова с Бошировым, типы известные, нашему обывателю под бокальчик «Крушовице» зайдет на ура, особенно если с тлаченкой. Деваться некуда — надо же как-то Россию из тендера на АЭС «Дукованы» выкинуть, сами американцы просили, причем очень настойчиво. В общем, хороший план.

wikipedia.org / Петр Адамек

Сказано — сделано. Чехи высылают 18 российских дипломатов, поднимается информационный шум вплоть до того, что какой-то там сын или внук эстонского легионера СС, какое-то время служивший президентом маленькой, но гордой прибалтийской страны, предлагает вообще всем русским заморозить европейские визы. Везде, где русофобия стала государственной религией — экстаз и праздник. Украина так вообще ликует.

Россия отвечает достаточно жестко — высылает 20 чешских дипломатов. Причем это существенный удар по чешскому посольству, которого чехи явно не ожидали. Дело в том, что в посольстве теперь останется человек пять, вместе с послом. Всеми делами, включая хозяйственные, вплоть до мытья отхожих мест, придется заниматься им самим. Потому что нанимать на работу россиян чехам тоже запретили. Крутитесь как хотите. Чешский министр иностранных дел даже заявляет, что работа посольства в Москве парализована.

Но уже к вечеру понедельника риторика резко смягчается. Нет, Россия виновата, но никакого «государственного терроризма» уже нет. Максимум — уголовное преступление, ибо склады принадлежали частному лицу, а поставки с них осуществлялись в Болгарию. Достаточно большая разница с первоначальными обвинениями. И тут буквально сразу же появляется заявление из Болгарии: «Компания ЕМКО, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, категорически отрицает, что уничтоженные при взрывах на складах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году боеприпасы, принадлежали ей».

flickr.com / C.

А теперь попробуйте все это переварить. Это не сложно и выводы получаются однозначные. Чехи, пытаясь подставить Россию, вскрыли целую систему поставок оружия Украине. Поставок, практически нелегальных, которые постоянно отрицали в Евросоюзе. Схема поставок достаточно хитрая, с привлечением болгарского «оружейного барона» Гебрева, который и был посредником. Поставляли те боеприпасы, которые остались со времен организации Варшавского договора, в Чехии этих боеприпасов остались буквально залежи. Смысл двойной — помочь Украине воевать в Донбассе, ну и конечно же, неплохо заработать самим.

В открытую все это делать было нельзя. В Евросоюзе неоднократно заявляли, что никаких вооружений на Украину не поставляют. Хотя и так было известно, что оружие и боеприпасы из Европы на Украине есть, но это можно было списать на какие-то мелкие, незначительные поставки. Но на самом деле боеприпасы поставлялись в огромных количествах. Да и в Евросоюзе об этом наверняка знали те, кому было «положено знать». Не поверю, что торговые операции с вооружениями таких масштабов могли остаться какой-то тайной. Да, это можно было как-то скрывать от России или по крайней мере преуменьшать масштабы, но наверняка в ЕС не только об этом знали, но и дали добро на эти поставки. Вполне вероятно, что и под давлением США.

И не только Украина могла быть конечным пунктом этой цепочки. Была еще и Сирия, где террористические банды «умеренных оппозиционеров» тоже поддерживались американцами и ЕС. И наверняка боеприпасы с оружием поставлялись и туда.