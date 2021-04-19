Судно «Север-7» горит вблизи морского вокзала в Мурманске

Мурманск, 19 апреля. Пожар произошел на территории судна «Север-7» недалеко от морского порта города. Подробнее об инциденте рассказали в МЧС России по Мурманской области.

Возгорание случилось в каюте пришвартованного судна. Пламя охватило площадь в три квадратных метра. К мероприятиям по ликвидации огня были привлечены три отделения пожарно-спасательных частей и специализированный рукавный автомобиль. В момент происшествия людей на борту «Севера-7» не было.

«Судно находится на судоразделке, локализация и ликвидация открытого горения», — уточнил в беседе с «Комсомольской правдой» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Ранее взрыв бензозаправщика спровоцировал возгорание жилых домов в Нигерии. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 12 человек.