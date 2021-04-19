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Три человека пострадали в результате взрыва в доме в Нижегородской области
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Происшествия

Три человека пострадали в результате взрыва в доме в Нижегородской области

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 22:43

Нижний Новгород, 19 апреля. Взрыв газа случился в трехэтажном доме в Нижегородской области. Произошло частичное обрушение здания. Три человека пострадали.

Ребенок может находиться под завалами, сообщили экстренные службы. После взрыва возник пожар на площади 1200 квадратных метров.

В настоящее время производится эвакуация всех жильцов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.

Недавно в Нижнем Новгороде случился пожар в ангарах с макулатурой. Пламя распространилось на территории 3500 квадратных метров. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

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