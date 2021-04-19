Переговоры в «нормандском формате» оказались безрезультатными

Москва, 19 апреля. Позиция Киева на внеочередном заседании в «нормандском формате» не является конструктивной и способствует дальнейшему затягиванию переговоров по Донбассу.

Источник в российской делегации сообщил, что процесс обсуждения длился три часа. Однако в результате переговоров, никаких подвижек достигнуто не было. Франция, Германия и Украина показатели безответственный подход к решению проблемы.

Ранее свою обеспокоенность ситуацией в Донбассе выразил папа римский Франциск. Он отметил тяжелую гуманитарную обстановку в регионе и призвал молиться за народ ДНР и ЛНР.