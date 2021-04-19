Взрыв газа произошел в жилом доме под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 19 апреля. Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме, расположенном по улице Новоселова в селе Маргуша Нижегородской области. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе региона.

Сигнал о взрыве поступил на пульт МЧС в 20:43 понедельника. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб и оперативная группа регионального управления МЧС России. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Набережных Челнах накануне произошел пожар в жилом многоэтажном доме. Огнем были охвачены несколько квартир, расположенных с четвертого по седьмой этажи.