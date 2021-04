Рекордная инфляция и вера в лучшее: Какую цену Зимбабве заплатила за независимость

Республика Зимбабве в воскресенье, 18 апреля, отметила 41 год со дня обретения независимости. Путь к самостоятельности начался с непризнанного государства, внутри которого шла расовая борьба.

Долгожданное обретение суверенитета не стало залогом развития и процветания африканской страны. Однопартийная диктатура Роберта Мугабе вызвала экономический кризис, безработицу и рекордный уровень гиперинфляции. Всего четыре года назад первого главу Зимбабве сменил Эммерсон Мнангагва, которому предстоит решить трудности, созданные предшественником.

После окончания Второй мировой войны в Африке началось разрушение колониальной системы и государства требовали независимости. Зимбабве, называвшаяся в те времена Южной Родезией, входила в число стремившихся к самостоятельности.

Великобритания, которой принадлежала будущая республика, отказывалась освободить ее. Она опасалась, что повторится история с Южноафриканской Республикой, Анголой и Мозамбиком, где вся власть перешла к белому меньшинству.

Ян Смит, премьер-министр Южной Родезии британского происхождения, требовал предоставить стране суверенитет. Однако Лондон настаивал на полной передаче полномочий темнокожему населению. В итоге 11 ноября 1965 года после проведения референдума Смит объявил о независимости, которую никто не признал.

Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ) и отколовшийся от него Африканский национальный союз (ЗАНУ) призвали к государственному перевороту и свержению действующего правительства. Основная проблема заключалась в том, что вся реальная политическая власть и экономические ресурсы принадлежали белым.

Роберт Мугабе, возглавивший ЗАНУ, и лидер ЗАПУ Джошуа Нкомо совершали террористические акции против населения и национальных войск. От них страдали как белые фермеры, так и коренные темнокожие жители региона. Между двумя группировками также периодически вспыхивали конфликты. Только 12 ноября 1975 года они объединились в союз, который в октябре 1976-го окончательно оформился в «Патриотический фронт».

Этот альянс привел к победе Мугабе и его союзников. В 1978 году прошли первые переговоры с лидерами движений, а название государства сменилось на Зимбабве-Родезия. Состоялись парламентские выборы, на которых впервые большинство голосов получили темнокожие политики.

При этом судейский корпус и армия оставались преимущественно белыми. В 1979 году Ланкастерхаузская конференция временно передала власть британскому губернатору лорду Артуру Кристоферу Джону Соумсу и разоружила партизан.

Выборы 1980 года закончились победой ЗАНУ. Республика обрела долгожданную независимость, и в ней воцарилось долгое правление Роберта Мугабе: вначале как премьер-министра, а после и в качестве президента африканской страны.

Первые годы самостоятельной Зимбабве сопровождались активной внешней политикой. Она вступила в Организацию африканского единства, ООН, Движение неприсоединения и даже стала одним из основателей Сообщества развития Юга Африки (САДК).

Мугабе несколько лет оставался популярным политиком, а его курс внушал доверие жителям молодого государства. Радикальное прошлое не помешало ему избежать расовых чисток. В правительство он даже назначил двух белых министров. На постах остались генералы и руководители спецслужб британского происхождения.

Премьер-министр гарантировал самым обеспеченным белым фермерам сохранение собственности. Стоит отметить, что в стране с населением в шесть миллионов таких землевладельцев существовало всего шесть тысяч, но именно им принадлежали 40% территорий.

Правление Мугабе почти ознаменовалось экономическим чудом. Плодородная почва и щедрая международная помощь позволили аграрной экономике Зимбабве вырасти на 24% всего за первых два года самостоятельного существования.

Однако планы будущего диктатора помешали внезапному развитию. Изначально Мугабе собирался создать авторитарное государство с единственной правящей партией. В 1987 году он упразднил отделение ЗАПУ, отменил пост премьер-министра, а себя назначил исполнительным президентом. Эта должность совмещала полномочия глав государства, правительства и вооруженных сил и не ограничивалась количеством сроков.

В итоге действия Мугабе, армейский произвол и коррупция привели к экономическому кризису. Фатальным для страны стало изъятие земель у белых фермеров. С помощью такой политики в 1992 году Мугабе пытался сохранить остатки былой популярности у темнокожего населения. В течение пяти лет власти Зимбабве успели национализировать почти половину земель.

Изъятие земель у белых фермеров оправдали восстановлением справедливости после колониального прошлого. Это стало одной из причин гиперинфляции. Вместо социальной политики, которой могло бы стать подобное решение, оно превратилось в популизм.

Осуществлялось «изъятие» группами вооруженных лиц, в основном ветеранами войны за независимость, что привело к массовому отъезду белых из африканской страны. Из 200 тысяч изначально британского населения к сегодняшнему дню остались только 30 тысяч, и это число продолжает сокращаться.

Те, кому достались освобожденные территории, оказались не в состоянии обеспечить их обработку: не хватало квалификации, желания и средств. Вместо процветания стратегия Мугабе привела к тому, что из Зимбабве ушел иностранный капитал, остановилось сельское хозяйство, возникли дефицит продовольствия и рост цен. Уровень безработицы достиг 50%. В 2007 году показатель увеличился до 85%.

Второй причиной гиперинфляции стало недоверие граждан к властям и их способности обеспечить страну. Население Зимбабве стремилось как можно скорее избавиться от национальной валюты, которая обесценивалась с каждым днем. Люди с готовностью покупали все что угодно, только бы не хранить деньги, превращающиеся в фантики.

