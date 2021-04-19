Рекордная инфляция и вера в лучшее: Какую цену Зимбабве заплатила за независимость

Республика Зимбабве в воскресенье, 18 апреля, отметила 41 год со дня обретения независимости. Путь к самостоятельности начался с непризнанного государства, внутри которого шла расовая борьба.

Долгожданное обретение суверенитета не стало залогом развития и процветания африканской страны. Однопартийная диктатура Роберта Мугабе вызвала экономический кризис, безработицу и рекордный уровень гиперинфляции. Всего четыре года назад первого главу Зимбабве сменил Эммерсон Мнангагва, которому предстоит решить трудности, созданные предшественником.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как Зимбабве добилась независимости, что стало причиной катастрофической бедности и сможет ли второй президент ее победить.

Борьба за независимость

После окончания Второй мировой войны в Африке началось разрушение колониальной системы и государства требовали независимости. Зимбабве, называвшаяся в те времена Южной Родезией, входила в число стремившихся к самостоятельности.

Великобритания, которой принадлежала будущая республика, отказывалась освободить ее. Она опасалась, что повторится история с Южноафриканской Республикой, Анголой и Мозамбиком, где вся власть перешла к белому меньшинству.

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Ян Смит, премьер-министр Южной Родезии британского происхождения, требовал предоставить стране суверенитет. Однако Лондон настаивал на полной передаче полномочий темнокожему населению. В итоге 11 ноября 1965 года после проведения референдума Смит объявил о независимости, которую никто не признал.

Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ) и отколовшийся от него Африканский национальный союз (ЗАНУ) призвали к государственному перевороту и свержению действующего правительства. Основная проблема заключалась в том, что вся реальная политическая власть и экономические ресурсы принадлежали белым.

Роберт Мугабе, возглавивший ЗАНУ, и лидер ЗАПУ Джошуа Нкомо совершали террористические акции против населения и национальных войск. От них страдали как белые фермеры, так и коренные темнокожие жители региона. Между двумя группировками также периодически вспыхивали конфликты. Только 12 ноября 1975 года они объединились в союз, который в октябре 1976-го окончательно оформился в «Патриотический фронт».

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Этот альянс привел к победе Мугабе и его союзников. В 1978 году прошли первые переговоры с лидерами движений, а название государства сменилось на Зимбабве-Родезия. Состоялись парламентские выборы, на которых впервые большинство голосов получили темнокожие политики.

При этом судейский корпус и армия оставались преимущественно белыми. В 1979 году Ланкастерхаузская конференция временно передала власть британскому губернатору лорду Артуру Кристоферу Джону Соумсу и разоружила партизан.

Выборы 1980 года закончились победой ЗАНУ. Республика обрела долгожданную независимость, и в ней воцарилось долгое правление Роберта Мугабе: вначале как премьер-министра, а после и в качестве президента африканской страны.

Хорошее начало Мугабе

Первые годы самостоятельной Зимбабве сопровождались активной внешней политикой. Она вступила в Организацию африканского единства, ООН, Движение неприсоединения и даже стала одним из основателей Сообщества развития Юга Африки (САДК).

Мугабе несколько лет оставался популярным политиком, а его курс внушал доверие жителям молодого государства. Радикальное прошлое не помешало ему избежать расовых чисток. В правительство он даже назначил двух белых министров. На постах остались генералы и руководители спецслужб британского происхождения.

Премьер-министр гарантировал самым обеспеченным белым фермерам сохранение собственности. Стоит отметить, что в стране с населением в шесть миллионов таких землевладельцев существовало всего шесть тысяч, но именно им принадлежали 40% территорий.

Неудавшееся экономическое чудо

Правление Мугабе почти ознаменовалось экономическим чудом. Плодородная почва и щедрая международная помощь позволили аграрной экономике Зимбабве вырасти на 24% всего за первых два года самостоятельного существования.

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Однако планы будущего диктатора помешали внезапному развитию. Изначально Мугабе собирался создать авторитарное государство с единственной правящей партией. В 1987 году он упразднил отделение ЗАПУ, отменил пост премьер-министра, а себя назначил исполнительным президентом. Эта должность совмещала полномочия глав государства, правительства и вооруженных сил и не ограничивалась количеством сроков.

В итоге действия Мугабе, армейский произвол и коррупция привели к экономическому кризису. Фатальным для страны стало изъятие земель у белых фермеров. С помощью такой политики в 1992 году Мугабе пытался сохранить остатки былой популярности у темнокожего населения. В течение пяти лет власти Зимбабве успели национализировать почти половину земель.

Рекордная гиперинфляция

Изъятие земель у белых фермеров оправдали восстановлением справедливости после колониального прошлого. Это стало одной из причин гиперинфляции. Вместо социальной политики, которой могло бы стать подобное решение, оно превратилось в популизм.

Осуществлялось «изъятие» группами вооруженных лиц, в основном ветеранами войны за независимость, что привело к массовому отъезду белых из африканской страны. Из 200 тысяч изначально британского населения к сегодняшнему дню остались только 30 тысяч, и это число продолжает сокращаться.

Те, кому достались освобожденные территории, оказались не в состоянии обеспечить их обработку: не хватало квалификации, желания и средств. Вместо процветания стратегия Мугабе привела к тому, что из Зимбабве ушел иностранный капитал, остановилось сельское хозяйство, возникли дефицит продовольствия и рост цен. Уровень безработицы достиг 50%. В 2007 году показатель увеличился до 85%.

Второй причиной гиперинфляции стало недоверие граждан к властям и их способности обеспечить страну. Население Зимбабве стремилось как можно скорее избавиться от национальной валюты, которая обесценивалась с каждым днем. Люди с готовностью покупали все что угодно, только бы не хранить деньги, превращающиеся в фантики.

A simulation of what would happen to the US dollar after years of inflation was carried out in #Zimbabwe resulting in trillion dollar notes not worth a piece of candy. #BTC pic.twitter.com/ju9k2myVrq — Enki???? (@cryptotheoriez) April 15, 2021

Третьим шагом к экономическому краху стала провальная фискальная политика, то есть расход бюджетных средств. Мугабе платил многочисленные пособия ветеранам, что представлялось социальной поддержкой. Однако коррупция не позволяла дойти деньгам до адресатов.

По экономике ударило и участие Зимбабве во Второй конголезской войне. Мугабе поддержал диктатора Демократической Республики Конго Лорана Кабилу. Дорогостоящая интервенция усугубляла кризис, но глава государства об этом не думал. Национальный банк начал печатать еще больше денег и окончательно их обесценил.

К 2008 году гиперинфляция в республике достигла мирового рекорда — 100 580%. В 2009 году оборот доллара Зимбабве запретили, а вместо него начали использовать доллары США, фунты стерлингов Соединенного Королевства и валюту соседних государств.

Санкции Запада

Ситуацию в Зимбабве усложняли меры, которые принимали западные страны в отношении Мугабе. В 2001 году Конгресс США ввел санкции, установив блокировку предоставления этой стране кредитов от Международного валютного фонда, Африканского банка развития и других организаций. До 2003 года МВФ остановил помощь государству.

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В 2002 году Содружество наций прекратило членство Зимбабве, обвинив ее в нарушении прав человека и фальсификации выборов. Следом к экономическим мерам присоединились Европейский союз и отдельные страны из его состава. США не остановились и к 2003 году расширили действующие санкции.

Свержение Мугабе

Мугабе продолжал крепко держаться за власть. Он дважды принимал участие в президентских выборах в 2008 и 2013 годах. В первый раз диктатор даже пошел на уступки и подписал историческое соглашение о разделении полномочий между властью и оппозицией.

Но к 2017 году ситуация стала выходить из-под контроля Мугабе. Увольнение 14 ноября Эмерсона Мнангагва с поста вице-президента привело к свержению многолетнего лидера Зимбабве. В стране начались массовые протесты, а правящая партия призвала главу государства уйти в отставку. Всего неделю спустя Мугабе вынужденно отказался от власти.

Однако диктатура закончилась для него с более чем комфортными условиями. Сразу после отставки экс-президент получил 5 миллионов долларов США, а до конца жизни ему ежемесячно выплачивали пенсию в размере 150 тысяч долларов. В марте 2018 года Мугабе даже настаивал, что его должны вернуть на пост президента, утерянного в результате переворота. Мнангагва он назвал преступником, с которым не станет работать.

Global Look Press / Shaun Jusa

Первый президент Зимбабве скончался 6 сентября 2019 года в Сингапуре. Он проходил лечение в частной больнице. Официальную причину смерти не назвали, но Мнангагва рассказал, что Мугабе страдал от рака, а в последние месяцы химиотерапия утратила эффективность. Несмотря на все последствия, к которым привело правление первого президента, его похоронили в Зимбабве.

Приход Мнангагва и надежда на лучшее

Зимбабве отметил 41 год со дня обретения независимости в воскресенье, 18 апреля. При этом всего четыре года прошли без ее первого лидера Мугабе. Вместо обещанного процветания он привел страну к глубочайшему кризису и сделал ее одной из беднейших государств в мире.

Руководство Зимбабве перешло к Эммерсону Мнангагва. За сравнительно короткий срок он не смог добиться феноменальных результатов. Но, учитывая положение республики, это было явно недостижимо. Однако нельзя отрицать и прогресс.

Новый президент с момента прихода к власти символизировал надежду на улучшение уровня жизни, увеличение числа рабочих мест, экономическую стабильность и рост. Мнангагва в 2019 году вернул национальную валюту. Такой шаг не только должен способствовать восстановлению страны, но и укреплять ее суверенитет на международной арене.

Изначально решение президента вызывало сопротивление, однако ситуация в Зимбабве явно улучшается. Местному доллару далеко до внушительного укрепления, но его наличие указывает на то, что страна восстанавливается и рано или поздно намерена стать важным игроком на Африканском континенте.

Федеральное агентство новостей /

Серьезное достижение Мнангагва — это сдерживание инфляции. Он добился того, что местные компании стали более конкурентоспособными на африканском рынке. Зимбабве увеличила объемы экспорта. Стоит отметить и влияние президента на развитие демократии.

Одна из его побед — открытие информационного пространства для новых ресурсов, изданий, телеканалов. Ранее СМИ полностью контролировались властями и в них не представлялась альтернативная точка зрения. В стране ремонтируются дороги, строятся новая энергетическая инфраструктура и плотины.

Один из прекрасных примеров развития — шоссе Хараре — Масвинго — Бейтбридж. Его безуспешно возводили несколько десятилетий. В последние годы местные компании уже отремонтировали 160 километров трассы. Для бедной республики это очень впечатляющий результат.

Второй президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принял участие в торжествах, посвященных Дню независимости. Они проходили с учетом ограничений, введенных против распространения COVID-19. Во время празднования глава государства зажег символический огонь в честь суверенитета республики.

«Сорок один год назад наша великая нация вырвалась из-под колониального господства... Я не сомневаюсь, что благодаря гению и энтузиазму нашего народа Зимбабве снова поднимется с колен!» — заявил Мнангагва.

Все указывает на то, что Зимбабве встала на путь восстановления. Потребуется немало времени для окончательной стабилизации государства, однако начало уже положено. Основной задачей президента Мнангагва и его соратников остается удержать страну на этих рельсах и обеспечить ее уверенное движение в правильном направлении.