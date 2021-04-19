Вступившегося за дедушку 12-летнего мальчика из Улан-Удэ избили взрослые

Улан-Удэ, 19 апреля. Парень вступился за дедушку, к которому пришел сосед с требованием дать денег. Между мужчинами начался конфликт. Ребенок испугался и позвонил в полицию.

Зачинщик скандала сбежал. По возвращении домой мама 12-летнего мальчика написала заявление в правоохранительные органы.

На следующий день к маленькому защитнику пришел сосед со своей женой и еще мужчина и женщина. Четверо взрослых избили парня, расколов ему о голову бутылку. Мальчику чудом удалось сбежать и вызвать полицию.

За разбойное нападение было возбуждено уголовное дело. Все нападавшие находятся под арестом. Источник ФАН сообщил, что потерпевшему мальчику 12 лет, а совершившим нападение людям 30 лет, кроме одной женщины, ей 27.

Завтра для них будет избрана мера пресечения, уточнил собеседник агентства. Мать ребенка требует для асоциальных соседей максимального наказания.

Недавно в Улан-Удэ дьякона-евангелиста задержали по подозрению в педофилии. При осмотре телефона полиция обнаружила непристойные фото с участием несовершеннолетних.