Конституционный суд ЦАР озвучил итоги второго тура парламентских выборов

Банги, 19 апреля. Конституционный суд Центральноафриканской Республики озвучил окончательные итоги парламентских выборов.
Председатель Даниэль Дарлан опубликовала список из 69 депутатов.
Большую часть из них, 49 человек, выбрали на втором этапе. И только 20 получили необходимое количество голосов в первом туре, который прошел в декабре 2020 года.
Дарлан отметила, что в некоторых округах результаты выборов признали недействительными. Конституционный суд обратился в Национальную избирательную комиссию и обязал ее организовать повторное голосование на участках, где итоги отменили.
Кроме того, Министерство финансов ЦАР должно возместить залог всем кандидатам, которые не набрали в своих округах 10%.
Конституционный суд подчеркнул, что из 140 мест в Национальной ассамблее распределен уже 91 мандат. В первом туре голосования 27 декабря 2020 года выбрали 22 депутата.
Большинство депутатов — самовыдвиженцы, которые не представляют интересы политических партий. Действующий состав парламента прекратит свои полномочия 3 мая. За день до этого в должности вступят новые члены законодательного органа.
Национальная избирательная комиссия озвучила предварительные итоги голосования 23 марта. Согласно им, жители республики отдали предпочтение правящей партии президента Фостен-Арканжа Туадера «Движение объединенных сердец» (MCU), которая должна получить 25 депутатских мандатов. По семь мест выделят «Движению за освобождение народа Центральной Африки» (MLPC) и партии Kwa Na Kwa (KNK).