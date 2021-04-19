Банги, 19 апреля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера собирается посвятить второй срок на посту главы государства восстановлению и развитию страны. В его планах — реализация ряда проектов в различных областях.

Первое, на что он решил обратить внимание, — транспортная инфраструктура. Дороги необходимы для свободного перемещения жителей и транспортных средств. Именно они обеспечат торговлю и производство во всех уголках республики. Кроме того, новые маршруты позволят наладить импорт и экспорт товаров.

Особое значение имеет и международный аэропорт в столице Банги. Уже в этом году начнется реконструкция транспортного узла. Туадера уверен, что после завершения всех работ жители ЦАР поймут: им не нужно ехать за границу, чтобы увидеть невероятные инженерные достижения.

Глава республики не забывает, что необходимо обеспечить полноценную работу всех государственных ведомств. Для этого построят здания, в которых разместятся министерства, различные организации и правоохранительные органы. Недавно Туадера уже присутствовал на открытии нового штаба налоговой службы.

Одна из основ будущего развития страны — ее молодежь. Поэтому необходимо укреплять систему образования. Власти ЦАР намерены восстановить и построить новые учебные заведения: школы, лицеи, университеты. Отдельное внимание уделят защите учащихся, чтобы школьники и студенты не беспокоились за собственную безопасность.

Перед Туадера стоит еще одна непростая задача — снизить уровень преступности. Во многих городах отсутствует уличное освещение, а темнота способствует росту грабежей и нападений. Фонари, которые установят в столице и других населенных пунктах, станут залогом безопасности граждан, которые находятся на улицах в темное время суток.

Вооруженные силы республики разгромили боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), и основной задачей правительства стало восстановление и развитие ЦАР. Достигнутые успехи доказывают, что для этого не обязательно иметь огромные средства. Политическая воля Туадера и способность налаживать отношения с союзниками гарантируют успех его проектов. По всей стране уже появляются новые здания, ремонтируются дороги и мосты.

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Россия готова поддерживать усилия центральноафриканского народа. Глава ЦАР озвучил далеко не все планы на улучшение жизни в республике. Специализированные ведомства уделяют внимание профильным секторам и продвигают различные идеи.

Москву уже посетил министр по координации основных работ и стратегических инвестиций Паскаль Бида. Он встретился с представителями министерства сельского хозяйства и обсудил сотрудничество в этой области.