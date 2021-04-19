Сын Наташи Королевой выиграл соревнования по танцам на пилоне

Москва, 19 апреля. Наследник певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архип победил на соревнованиях по танцам на пилоне, которые проходили в российской столице.

Архип Глушко поделился видео своего выступления в Instagram. Парень исполнил номер со своей девушкой Мелиссой Фокс (Валынкиной). Он рассказал, что на соревнованиях их пара была единственной, остальные участники выступали по одиночке.

«‎17 апреля, кроме концерта в Вегас Крокус Сити, у меня с Мелиссой рано утром были первые соревнования по полденсу. Мне очень понравилось, и я смог прокайфовать по полной!» — сообщил сын Королевой.

Prt Scr instagram.com / @grek_grex

Мелиссу и Архипа объединяет страсть к pole dance — молодые люди ходят на тренировки в одну и ту же студию. Наташа Королева не против такого увлечения сына, учитывая, что его отец — опытный стриптизер.

При этом звезда эстрады сомневается, что Архипу удастся превзойти в мастерстве своего родителя. Однако тот факт, что наследник выиграл соревнования по танцам на пилоне, говорит о большом потенциале парня.

Архип Глушко не только тренируется с Мелиссой, но и состоит в романтических отношениях. Молодой человек подарил кольцо танцовщице, с которой встречается несколько месяцев. При этом Наташа Королева уверяет, что Мелисса Фокс — всего лишь личный тренер юноши, стриптизерша учит его танцам на шесте.