Супруга Владимира Преснякова показала платье за 243 тысячи рублей

Москва, 19 апреля. Известная российская певица Наталья Подольская примерила для модной фотосессии платье почти за четверть миллиона рублей.

Супруга музыканта Владимира Преснякова — младшего показала процесс фотосъемки у себя в Stories. Сначала певица позировала в голубом брючном костюме, затем Наталья покрасовалась в струящемся платье с плиссированной юбкой и желтыми пятнами в области бюста.

«Ребята, на мне платье за 243 тысячи рублей. Красивое невозможно. Ушла плакать», — написала Подольская.

Prt Scr instagram.com / @nataliapodolskaya

Артистка еще немного покрутилась в роскошном наряде, показала застежку платья, поправила волосы и пошла переодеваться. Несмотря на то, что супруг Подольской состоятельный мужчина, она не захотела выпрашивать у него очередной дорогой подарок.

Пожалуй, самый дорогой презент от Преснякова-младшего артистка получила после рождения второго сына Ванюши. Она похвасталась поклонникам, что уговорила мужа подарить ей часы Cartier. Наталья заявила, что давно мечтала о такой стильной и статусной вещице. По скромным оценкам, часы этого бренда стоят от 1,5 до 2 миллионов рублей.