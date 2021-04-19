США не смогут отказаться от российской нефти

Вашингтон, 19 апреля. Зависимость Вашингтона достигла беспроцентно высокого уровня, даже несмотря на напряженные отношения между странами.

Автор публикации на S&P Global Эклавия Гупте считает, что после введения антироссийских санкций американские компании стали еще больше зависеть от российской нефти. Так, импорт ресурса в США достиг 10-летнего максимума. Американские заводы при этом продолжают наращивать объемы, пишет издание «ПолитРоссия».

Доля российской нефти в общем объеме импорта нефти в США достигла рекордных 8% в январе 2021 года. Изначально Соединенные Штаты закупали нефть у Венесуэлы, однако после введения санкций, поставщиком стала Россия. Эксперты предполагают, что антироссийские ограничительные меры могут пошатнуть энергетический рынок США.

Зафиксировано критическое снижение избытка сырья, накопленного в нефтехранилищах во время пандемии. Об этом сообщили в Международном энергетическом агентстве. Несмотря на это, Россия удерживает лидерские позиции в поставках ресурса.