Правительство Грузии и оппозиция заключили соглашение по выходу из кризиса

Брюссель, 19 апреля. Руководство Грузии и представители оппозиционных партий страны подписали соглашение по выходу из политического кризиса. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Предложение заключить договоренность поступила от Брюсселя. В прошлом месяце стороны уже пытались реализовать шаг, однако посредническая миссия завершилась провалом. Ее возглавлял спецпредставитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон.

«Соглашение в Грузии. Поздравляю политических лидеров, подписавших соглашение по выходу из нынешнего кризиса», — написал Мишель в своем Twitter.

Ранее министерства обороны Грузии и Литвы подписали соглашение о партнерстве сроком на 12 месяцев. Документ предполагает продолжение взаимодействия между вооруженными силами стран с приоритетной задачей увеличить потенциал и боевые возможности Сил обороны Грузии.