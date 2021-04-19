Борисов заявил о катастрофическом состоянии МКС

Москва, 19 апреля. Новая российская орбитальная станция может стать перевалочным пунктом при полетах к Луне и другим планетам. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Международная космическая станция находится в плачевном состоянии, что может привести к катастрофе. Россия готова построить станцию своими силами, но все же может пригласить к сотрудничеству зарубежных партнеров.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать», — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия-1».

Российские космонавты ранее смогли в три раза снизить утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС. Регулярный ремонт и компенсирующая работа над системами жизнеобеспечения помогает держать ситуацию под контролем.