Дочь Долиной собралась «закодироваться» от хлеба на полгода

Москва, 19 апреля. Ангелина Миончинская, дочь знаменитой певицы Ларисы Долиной, решила похудеть и отказаться от мучных продуктов на полгода.

Девушка выложила свежую фотографию в Instagram. Она позировала в магазине одежды в черном аутфите, ее образ дополняла широкая шляпа. Лицо Миочинской было недовольным, вероятно, ее не устраивала собственная фигура, поскольку под снимком она заявила о желании похудеть. Дочь Долиной написала, что пообещала себе и фанатам, что полгода не будет есть мучных изделий.

«Вероятно я пожалею, но. Даю себе полгода. Кто-нибудь от хлеба кодировался?» — написала Миочинская.

Prt Scr instagram.com / @dolinalina

Многие фанаты поддержали девушку. Они написали, что хотят придерживаться подобной системы питания вместе с ней, пишет «Вечерняя Москва».

«Я короче тоже с тобой»; «Лин, просто на 18 часов ротик закрой. Интервальное — крутяк»; «Красотка Лина, давай! Может кето? Сейчас как то все активно на этом скидывают. Я уже в попытках..медленно, но верно надеюсь. Я с тобой короче», — говорили фанаты.

Дочь Долиной недавно поделилась архивным снимком с певицей Юлией Началовой. Фанаты поблагодарили ее за сохранение памяти о звезде.