АвтоВАЗ отмечает 51-й день рождения «копейки»

Москва, 19 апреля. Первый автомобиль ВАЗ-2101, позже названный в народе «копейкой», сошел с конвейера строящегося Волжского автозавода 19 апреля 1970 года.

ВАЗ-2101 представляет собой модернизированную версию Fiat-124. Свыше 800 изменений было внесено конструкцию «донора», из них одно из самых важных — установка двигателя с верхнеклапанной схемой с расположением распредвала на головке цилиндров. В итоге вышел легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. После сборщики не смогли создать более долговечного автомобиля.

Советская «копейка» по-прежнему сохраняет статус наиболее массового автомобиля за всю историю российского автопрома: в период с 1970 по 1988 год с конвейера АвтоВАЗа было выпущено порядка 4,8 млн единиц данного автомобиля, а также модифицированные версии.

В 2022 году АвтоВАЗ планирует выпустить обновленную Lada Vesta. По данным СМИ, модель будет дополнена светодиодными фарами и фонарями.