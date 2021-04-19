Анастасия Приходько сообщила поклонникам о своем возвращении на сцену

Киев, 19 апреля. Известная украинская певица Анастасия Приходько заявила, что соскучилась по своим поклонникам и возвращается на сцену.

На прошлой неделе стало известно, что Приходько родила третьего ребенка. Об этом она заявила в эфире программы «Маска» на канале «Украина». Многодетная мать скучает по украинскому шоу-бизнесу и готовит триумфальный «камбэк».

«Я готовлюсь к тому, чтоб вновь вернуться к творческой деятельности. Для меня это крайне важно и мне этого очень хочется. Так что я готова, несмотря на то, что желтая пресса и диванные критики порой не скупятся на горячее словцо», — написала артистка в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @prykhodko_official

Звезда украинской сцены ответила критикам ее творчества, заметив, что всегда мечтала работать в жанре рока. Приходько по-прежнему близки песни Виктора Цоя, группы «Маша и Медведи», «7Б». Она добавила, что скоро представит поклонникам свою новую песню.

Анастасия Приходько ушла со сцены в 2018 году, чтобы посвятить всю себя детям. В редких интервью она неоднократно жаловалась, что бывший продюсер Константин Меладзе после провала на Евровидении оставил ее без средств к существованию.