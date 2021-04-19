Легкоступова оказалась не единственной «жертвой» Юрия Фирсова

Москва, 19 апреля. Родственники певицы Валентины Легкоступовой утверждают, что нашли еще одну «жертву» яхтсмена Юрия Фирсова, которую он обманул на миллионы рублей.

Близкие исполнительницы хита «Ягода-малина» уверены в причастности Фирсова к трагической смерти певицы. Они тщательно изучают биографию вдовца, чтобы найти хоть какие-нибудь доказательства. С семьей Легкоступовой связалась женщина по имени Светлана. По ее словам, она случайно познакомилась с Юрием Фирсовым много лет назад, когда помогала подруге с продажей дома.

«И вот однажды к нам приехала Тамара вместе с Юрием. Она называла его мужем. Они осмотрели дом и пообещали, что свяжутся с нами. Уже позднее я позвонила Тамаре, чтобы узнать о ее решении и выяснила, что Фирсов ее обманул. Тамара продала свою квартиру, мечтая купить дом. На сделке присутствовал Фирсов. Когда Тамара отлучилась в магазин, Фирсов исчез вместе с деньгами», — рассказала Светлана в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Pr Scr «Россия 1». / «Прямой эфир»

По словам Светланы, яхтсмен в период отношений с Тамарой был женат. Об этом его «жертва» узнала за несколько дней до злополучной сделки. После обмана Фирсова ей было негде жить. Светлана рассказала, что не смогла бросить женщину в беде и пустила ее к себе.

«На фоне этой истории Тамара начала сильно выпивать, из-за этого мы ссорились. В итоге она от меня съехала. Уже позднее я выяснила, что она умерла», — подытожила Светлана.

Близкие Легкоступовой уверены, что нечто подобное яхтсмен хотел провернуть и с певицей. Одна из гостей программы Юлия Борисова заняла сторону семьи артистки. По ее словам, к ней обращались пострадавшие от действий Фирсова, которые также обвиняли его в жестоком обращении.