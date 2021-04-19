Компания Lexus показала обновленный экстерьер седана ES

Шанхай, 19 апреля. Премиальный японский бренд Lexus обновляет седан ES. В салоне новинки также появится другой сенсорный экран.

Новый автомобиль имеет динамическую систему круиз-контроля и адаптивную подвеску. Благодаря этому улучшилось сцепление с дорогой. Созданный в 2018 году седан представили на автосалоне в Шанхае. Lexus ES седьмого поколения не получил значительных изменений внешнего вида. Однако в салоне появилась обновленная отделка и мультимедийная система с дисплеем.

Инженеры уделили особое внимание управлению автомобиля. Адаптивная подвеска AVS с новыми соленоидами улучшила отклик на отклонение руля, что значительно повысило комфорт. Круиз-контроль позволит увеличивать скорость для обгона других машин и снизить ее при крутых поворотах.

Автоэксперты изучили вторичный рынок и выявили наиболее популярные премиальные автомобили, которые обойдутся покупателям менее чем в 1 млн рублей.