Актриса Лиза Арзамасова показала архивную фотографию своей бабушки

Москва, 19 апреля. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова трогательно поздравила свою бабушку с 85-летием и в честь праздника показала архивное фото, сделанное в 1960 году.

Редкий снимок актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В кадре бабушка Александра, которую Арзамасова ласково называет Шурочка, позирует с лучшей подругой на Красной площади. Звезда рассказала, что 19 апреля вся ее семья соберется, чтобы отметить 85-летний юбилей родного человека. По словам артистки, бабушка всегда для нее была идеалом настоящей женщины.

«Ты моя самая прекрасная принцессочка! С днем рождения! Живи долго-долго! Будь здорова! Ты мой идеал настоящей женщины, жены, силы духа. Желаю искрометного юмора и жизнелюбия! Люблю тебя нежнейше!» — обратилась Лиза Арзамасова к своей бабушке.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что Шурочка может гордиться своей внучкой, сообщает «Вечерняя Москва». Многие также поблагодарили актрису за публикацию редкого кадра и стали с удовольствием разглядывать, какой была Москва в 60-ых годах.

«Долголетия вашей бабушке и крепкого здоровья!»; «Всегда приятно смотреть старые фотки и заодно интересоваться у бабушки про молодость»; «Мои поздравления принцессочке и долгих счастливых лет жизни в кругу близких и любимых», — написали фолловеры.

В прошлом году Лиза Арзамасова вышла замуж за тренера по фигурному катанию и хореографа Илью Авербуха, который старше ее на пару десятков лет. У спортсмена есть сын, с которым звезда кино прекрасно ладит.