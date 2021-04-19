В Киеве не оставляют надежду получить средства от МВФ

Киев, 19 апреля. Министерство финансов Украины до сих пор рассчитывает на получение транша от Международного валютного фонда (МВФ).

Глава ведомства Сергей Марченко заявил, что окончательная редакция меморандума, который должны согласовать по итогам пересмотра программы с МВФ, на данный момент не готова. Трудностей с этим нет, отмечает министр, — существует множество других нюансов.

«Предварительные условия будут касаться антикоррупционной реформы», — цитирует главу Минфина NewsFront.

Ранее в Киеве заявляли, что рассчитывают на первый пересмотр программы МВФ до июля. Это могло бы позволить Украине получить кредитный транш в сентябре текущего года. В свою очередь председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что в Киеве «даже не рассматривают сценарий», где Украина не получает от фонда деньги.

Опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты ранее озвучили причину, почему Украина не сможет обойтись без вливаний фонда. Дело в том, что при ином исходе экономика страны быстро войдет в состояние рецессии.