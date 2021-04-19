Создатели сайта Навального попались на махинациях со статистикой

Москва, 19 апреля. Почтовые ящики крупных СМИ, не использующиеся для личной переписки, благодаря накрутке оказались в базе данных сайта, созданного сторонниками Алексея Навального.

Среди электронных адресов из слитой базы данных сайта осужденного блогера Алексея Навального оказались рабочие почты нескольких крупных организаций и СМИ, сообщает телеканал RT. Данные имейлы попали в список благодаря накрутке — такой вывод можно сделать из графиков, которые числятся в опубликованных архивах.

Менеджер проектов ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Леонид Волков не смог объяснить наличие упомянутых почтовых ящиков в общей базе данных, а утечку объяснил предательством со стороны одного из сотрудников.

По словам программиста, который ранее занимался сбором информации в интернете, для увеличения статистики сторонники Навального действительно прибегали к помощи ботов.