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Создатели сайта Навального попались на махинациях со статистикой
ФБА «Экономика сегодня»
Политика

Создатели сайта Навального попались на махинациях со статистикой

Москва, 19 апреля. Почтовые ящики крупных СМИ, не использующиеся для личной переписки, благодаря накрутке оказались в базе данных сайта, созданного сторонниками Алексея Навального.

Среди электронных адресов из слитой базы данных сайта осужденного блогера Алексея Навального оказались рабочие почты нескольких крупных организаций и СМИ, сообщает телеканал RT. Данные имейлы попали в список благодаря накрутке — такой вывод можно сделать из графиков, которые числятся в опубликованных архивах.

Менеджер проектов ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Леонид Волков не смог объяснить наличие упомянутых почтовых ящиков в общей базе данных, а утечку объяснил предательством со стороны одного из сотрудников.

По словам программиста, который ранее занимался сбором информации в интернете, для увеличения статистики сторонники Навального действительно прибегали к помощи ботов.

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