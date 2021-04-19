Британцы посоветовали своим морякам захватить ведра для похода в Черное море

Лондон, 19 апреля. Экипажам британских кораблей, которые войдут в акваторию Черного моря, стоит взять с собой побольше ведер, считают жители Великобритании.
Лондон принял решение об отправке в Черное море двух военных кораблей, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву, сообщили журналисты издания Daily Mail, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Известно, что британские власти планируют задействовать в этих целях эсминец и фрегат. По словам руководства государства, причиной подобного шага является нарастающая напряженность в отношениях между Россией и Украиной.
Жители Великобритании весьма бурно отреагировали на публикацию, подчеркнув, что отправка боевых кораблей британских ВМС является неоправданной, так как ситуация в Черном море никак не затрагивает страну. По мнению одного из комментаторов, эсминец и фрегат, которые будут отправлены в регион, были бы гораздо полезнее в Ла-Манше, где они смогли бы препятствовать проникновению нелегальных мигрантов в Великобританию. Он добавил, что два корабля едва ли напугают российских моряков.
Другой читатель Daily Mail выразил недоумение по поводу подобного решения Лондона, так как он думал, что флот государства существует для защиты граждан Великобритании. Некоторые британцы подошли к этому вопросу с иронией, заявив, что для экипажей кораблей будет все кончено, а капитаны лишь завершат к этому времени наносить макияж.
«Им нужно взять с собой много ведер, на тот случай, если начнется протечка», — иронично подчеркнул один из читателей.
Ранее политолог Владимир Соловейчик рассказал, зачем Великобритания на самом деле хочет направить два боевых корабля в акваторию Черного моря.