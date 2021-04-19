Британцы посоветовали своим морякам захватить ведра для похода в Черное море

Лондон, 19 апреля. Экипажам британских кораблей, которые войдут в акваторию Черного моря, стоит взять с собой побольше ведер, считают жители Великобритании.

Лондон принял решение об отправке в Черное море двух военных кораблей, чтобы продемонстрировать свою поддержку Киеву, сообщили журналисты издания Daily Mail, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Известно, что британские власти планируют задействовать в этих целях эсминец и фрегат. По словам руководства государства, причиной подобного шага является нарастающая напряженность в отношениях между Россией и Украиной.

Жители Великобритании весьма бурно отреагировали на публикацию, подчеркнув, что отправка боевых кораблей британских ВМС является неоправданной, так как ситуация в Черном море никак не затрагивает страну. По мнению одного из комментаторов, эсминец и фрегат, которые будут отправлены в регион, были бы гораздо полезнее в Ла-Манше, где они смогли бы препятствовать проникновению нелегальных мигрантов в Великобританию. Он добавил, что два корабля едва ли напугают российских моряков.

royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

Другой читатель Daily Mail выразил недоумение по поводу подобного решения Лондона, так как он думал, что флот государства существует для защиты граждан Великобритании. Некоторые британцы подошли к этому вопросу с иронией, заявив, что для экипажей кораблей будет все кончено, а капитаны лишь завершат к этому времени наносить макияж.

«Им нужно взять с собой много ведер, на тот случай, если начнется протечка», — иронично подчеркнул один из читателей.

Ранее политолог Владимир Соловейчик рассказал, зачем Великобритания на самом деле хочет направить два боевых корабля в акваторию Черного моря.