Форвард сборной Бразилии Габриэл может стать игроком "Зенита"

, 19 апреля. Боссы "Зенита" заинтересованы в трансфере 24-летнего нападающего Габриэла Барбозы.

Бразильский форвард "Фламенго" Габриэл Барбоза может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об интересе петербургского "Зенита" к игроку в Twitter-аккаунте сообщила журналистка Раиса Симплисио.

Трансферная стоимость бразильского нападающего составляет 20 миллионов евро. В "Зените" информацию об интересе к Габриэлу пока не комментировали. В этом сезоне нападающий провел пять матчей, в которых отметился четырьмя мячами. На счету Габриэла пять игр за национальную сборную Бразилии, в которых он забил два гола.

Ранее РПЛ выступила против создания нового клубного турнира в Европе. Свое мнение о Суперлиге озвучил глава российской организации Сергей Прядкин.