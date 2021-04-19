Грузинский эксперт Кварацхелия поставил на место распоясавшуюся с войной Украину

Москва, 19 апреля. Россия способна эффективно противостоять нажиму коллективного Запада, и всем народам стоит проявить солидарность с РФ, считает грузинский философ Валерий Кварацхели.

К такому выводу известный общественный деятель приходит в открытом письме, озаглавленном «За нами Москва!», главные тезисы его послания приводит eadaily.com. Руководитель Центра грузино-российской дружбы отмечает, что представитель Украины на переговорах в Минске и первый президент страны Леонид Кравчук недавно заявил о личной готовности убивать любого, кто придет на Украину с востока.

«Каким же оружием собирается… Кравчук воевать с Россией?» — задает риторический вопрос Кварацхелия.

Он напомнил, что бывший глава украинского государства хвастался наличием собственной коллекции ружья, принадлежавшего рейхсмаршалу люфтваффе Герману Герингу, одному из главных нацистских преступников.

«Именно его ружьем угрожает России и пытается запугать ее… Кравчук», — поставил на место грузинский эксперт распоясавшегося представителя Украины на переговорах в Минске.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, каким может быть компромисс между Москвой и Киевом.