Владелицу бассейна в Ижевске объявили в розыск после отравления детей хлором

Ижевск, 19 апреля. Местную жительницу, обвиняемую в оказании небезопасных услуг, разыскивают после химического отравления восьмерых детей.

Как выяснилось в ходе расследования, обвиняемая сдала в аренду принадлежащий ей бассейн в частном доме, расположенном в микрорайоне Орловское. В результате предоставления услуги, не отвечающей требованиям безопасности, во время купания восемь детей получили химическое отравление организма, сообщили на сайте СК РФ.

После совершения преступления женщина скрылась от сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем была объявлена в розыск. Выяснение обстоятельств дела продолжается.

Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию с острым отравлением уксусной кислотой, сообщал ФАН.