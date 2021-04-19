Темы послания президента России Федеральному собранию обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 20 апреля, в 16:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «О чем скажет президент России в послании Федеральному собранию».

Политологи, депутаты, обозреватели и аналитики Института современного государственного развития встретятся в пресс-центре, чтобы обсудить ключевые тезисы из предстоящего выступления главы государства.

Послание президента Федеральному собранию в этом году назначено на 21 апреля. Накануне Владимир Путин озвучил темы, которые он собирается охватить в своем выступлении. По традиции, в послании Федеральному собранию будут обозначены ориентиры социально-экономического развития России и преемственность целей. В предыдущих посланиях Владимир Путин предложил ряд мер по социальной поддержке населения, дал поручение снизить ипотечные ставки, оказать помощь молодым семьям с детьми, увеличить качество и доступность медицинской помощи, а также охватил множество других вопросов.

Насколько удалось реализовать основные тезисы из предыдущих посланий Владимира Путина? Какие изменения произошли в жизни страны за предыдущий период? Участники обсуждения вспомнят основные тезисы посланий главы государства, обменяются своими выводами о том, как реализуются поручения президента, выскажут свои мнения по ключевым темам, затронутым Владимиром Путиным.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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