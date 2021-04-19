Юморист Гарик Мартиросян прокомментировал слухи о своем участии в «Маске»

Москва, 19 апреля. Поклонники Гарика Мартиросяна предположили, что юморист выступает в шоу «Маска» в костюме Ламы, но он огорчил их своим ответом.

Всего несколько выпусков остается до финала «Маски», а страсти вокруг проекта разгораются все сильнее. Члены жюри теряются в догадках, кто скрывается за маской того или иного персонажа. Много вопросов вызывают загадочная Лама и Змея.

Поклонники считают, что в шоу участвуют певицы Полина Гагарина, Светлана Лобода, а также юмористы Юрий Гальцев и Гарик Мартиросян. Последний прокомментировал эти слухи в Stories Instagram.

«Вы в шоу «Маска» Лама? Даже не отнекивайтесь, это ваш голос на все 100», — поинтересовался фолловер.

Prt Scr instagram.com / @martirosian_official

Однако Мартиросян был вынужден разочаровать поклонников, заявив, что это «100% не он». Разумеется, зрители прекрасно понимают, что за рассекречивание маски участникам грозит крупный штраф. Даже если бы юморист действительно выступал в шоу, он бы не признался поклонникам.

В десятом выпуске проект покинул солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога. Его персонаж был явным фаворитом у многих зрителей.