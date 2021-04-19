Росавиация создала памятки для туристов, пребывающих в Турции и Танзании

Москва, 19 апреля. Памятки для пассажиров, которые находятся на территории Турции и Танзании, опубликовали специалисты Росавиации.

Информация касается и тех туристов, которые имеют авиабилеты в указанные страны до 1 июня. Так, для отдыхающих, которые уже находятся в Турции, расписан порядок действий, как поступать, если билеты приобретены самостоятельно или в рамках тура. В ведомстве россиянам рекомендуют обратиться в авиакомпанию для переноса даты вылета или переоформления билета.

Путешественникам, которые уже пребывают в Танзании, тоже предложены определенные шаги. Им также рекомендуется обратиться к перевозчику для согласования новых сроков поездки, пункта назначения или возврата стоимости билетов.

Памятка выпущена на фоне того, что Россия ограничила сообщение с государствами из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Росавиация, в то же время, продолжает осуществлять вывозные рейсы граждан РФ из Турции и Танзании.