Поезда на Украине могут встать через четыре дня из-за нехватки топлива

Киев, 19 апреля. Представители организации «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») рассказали о серьезной нехватке дизельного топлива.

Имеющегося объема может хватить еще лишь на четыре дня, после чего в стране ожидается прекращение движения железнодорожного транспорта. Критический дефицит дизельного топлива связан с отказом поставщиков в его отгрузке.

«В Украине уже в четверг может начаться прекращение курсирования поездов», — пишут СМИ.

Однако вместе с тем в компании считают, что ситуация находится под контролем. На данном этапе «Укрзализныця» ведет необходимое работы по обеспечению стабильной работы поездов, добавили в компании. Также ведомство заявляет о наличии разработанного плана по обеспечению необходимого объема топлива.

Турист из Дании ранее возмутился состоянием украинских поездов. Мужчину поразило количество грязи, которое он увидел — ему даже пришлось купить швабру, чтобы помыть окно в вагоне.