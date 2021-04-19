Певица Ханна отреагировала на слухи о второй беременности

Москва, 19 апреля. Российская певица Анна Иванова, прославившаяся как Ханна, ответила на слухи о беременности и заявила, что ее расстраивают замечания к фигуре.

Артистка замужем за генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом Курьяновым, более известным как Пашу. Супруги воспитывают дочь Адриану и пока не собираются рожать еще одного ребенка. Однако слухи о беременности Ханны продолжают распространяться.

Фанаты обратили внимание на округлившийся живот артистки на нескольких фотографиях и стали поздравлять семью со скорым пополнением. Певица пошутила, что у каждой девушки может быть небольшой животик и это абсолютно нормально. Ни о какой беременности речи не идет.

«Он у всех есть! При этом могу похвастаться прессом. Мне кажется, у каждой девушки должен быть животик. Это абсолютно нормально. Девушка без животика — это какой-нибудь суперспортсмен, бодибилдер, к коим я не отношусь», — сказала она в разговоре со «СтарХитом».

instagram.com / @offi_hanna

Недавно знаменитость попросила прощения у своих поклонников из-за внешнего вида. Певица несколько дней подряд появлялась на публике в розовом оверсайз костюме. Ханна объяснила, что с головой погрузилась в работу и совсем забывала о нарядах.