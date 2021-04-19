Напавшего на владельца кафе дебошира задержали в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 апреля. Инцидент произошел в одном из городских кафе на Соборной улице. Агрессивный посетитель напал на директора заведения и повредил витрины.

Как утверждают очевидцы, мужчина пришел в кафе «на взводе». Он ударил владельца по голове, затем разбил витрину и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Нарушителя порядка задержали по горячим следам у одного из домов на проспекте 25 Октября. Стражи порядка доставили дебошира в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении задержанного.

Ранее ФАН писал о мужчине, устроившем дебош в Андреевском соборе. Агрессивного прихожанина отправили на лечение.