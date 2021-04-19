Житель Тверской области из винтовки застрелил двоих знакомых

Тверь, 19 апреля. Полиция поймала мужчину, который из неприязни убил двух приятелей — мужчину и женщину. Злоумышленник дал признательные показания.

Мужчина в городе Кашине под Тверью совершил жестокое убийство мужчины и женщины с применением огнестрельного оружия. По словам правоохранителей, злоумышленник буквально расстрелял своих жертв.

Инцидент произошел у жилого дома по Красноармейской улице. Мужчина питал неприязнь к двум знакомым. Он пришел к ним домой с винтовкой и открыл огонь. Потерпевшие получили множественные огнестрельные ранения в области головы, груди и спины, сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Полиция задержала подозреваемого. Он дал признательные показания. Следствие попросило суд отправить мужчину в СИЗО.

ФАН сообщал об убийстве в Воронеже. Там юноша задушил собственного отца, а потом закопал его тело во дворе.