Телескоп VLT обнаружил экзопланету там, где ее не должно быть

Сантьяго, 19 апреля. Большой телескоп VLT Европейской южной обсерватории в Чили обнаружил свет от гигантской планеты в той части космоса, где ее никто не ожидал увидеть.

Газовый гигант находился на огромном расстоянии от материнской звезды, ни одна из существующих моделей формирования экзопланет не объясняет ее местоположения, заявили астрономы.

Планета YSES 2b расположена в 360 световых лет от Земли, она в шесть раз тяжелее Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. Газовый гигант находится от своей звезды на расстоянии в 110 раз больше, чем Земля от Солнца.

Газового гиганта и звезду обнаружили в рамках обзора экзопланет у молодых звезд. Это стало возможным благодаря адаптивной оптике SPHERE телескопа VLT ESO, он блокирует яркий свет звезды, и это позволяет видеть менее насыщенное свечение планеты.

Недалеко от Земли астрономы обнаружили экзопланету, которая имеет вторую атмосферу. Зафиксировать это удалось при помощи телескопа «Хаббл». Вторая атмосфера происходит с поверхности и изнутри планеты, сообщили ученые.