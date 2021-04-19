Российско-таджикские учения стартовали на полигоне Харб-Майдон

Душанбе, 19 апреля. Церемония открытия совместного учения с участием подразделений 201-ой военной базы ЦВО и ВС Таджикистана состоялась на полигоне Харб-Майдон.

В мероприятии приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Таджикистан генерал-лейтенант Эмомали Собирзода и заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Юрий Петров. Об этом информирует Минобороны РФ.

Тактические учения будут проходить с 19 по 23 апреля на полигонах Харб-Майдон, Самбули и Момирак под руководством командующего ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Известно, что со стороны России в маневрах будет задействовано до 400 единиц военной техники, включая ударные вертолеты Ми-24, штурмовики Су-25СМ, военно-транспортные вертолеты Ми-8, танки Т-72, модернизированные БМП-2М, БТР-82А, «Грады», «Ураганы», а также артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика». Отмечается, что к учениям будет привлечено более 2,5 тысячи военнослужащих 201-й военной базы.

Ранее отдельный вертолетный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО провел учения по уничтожению инфраструктуры аэродрома условного противника в Ленобласти.