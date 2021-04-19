Военнослужащие ЗВО отработали инженерные и тактические действия на полигоне Мулино

Москва, 19 апреля. Подразделения российских войск провели учения по преодолению минного поля и наступлению с использованием бронетехники в Нижегородской области.

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

«Военнослужащие отдельной танковой бригады и Ямпольского полка сдали контрольную проверку боевой готовности войск на полигоне Мулино», — отмечается в опубликованном релизе.

В ходе отработки инженерных действий был осуществлен подрыв минного поля общей площадью свыше 500 квадратных метров, сообщили официальные представители ЗВО.

Ранее сообщалось о масштабных учениях связистов Восточного военного округа.