Пенсионер в Эстонии умер после получения второй дозы прививки Pfizer

Таллин, 19 апреля. Пожилой пациент скончался в Эстонии после вакцинации препаратом от коронавируса компаний Pfizer/BioNtech. Ему было 86 лет.

Медики, у которых проходил лечение мужчина, считают, что причиной смерти стала не прививка. При этом они не исключили, что побочные эффекты препарата могли негативно отразиться на состоянии здоровья подопечного.

Эстонец умер после получения второй дозы препарата. Кроме того, врачам было известно, что у погибшего имелись проблемы с сердцем. Доктора рассказали, что погибший почувствовал себя плохо ночью после вакцинации.

Сначала у пациента пропало обоняние, на второй день началась рвота и упало давление. Потом он упал в обморок. Скончался мужчина в больнице.

Австралийский врач рассказал о побочных эффектах от вакцины Pfizer, сообщал ФАН. Он чувствовал жажду, усталость и тошноту.