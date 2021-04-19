Измученная бессонницей Бузова сняла пикантное видео в постели

Москва, 19 апреля. Поющая телеведущая Ольга Бузова приехала в курортный город и заселилась в отель на берегу моря. На новом месте звезда не смогла уснуть, поэтому развлекала себя ночными танцами.

Звезда проделала всю свою бьюти-рутину перед сном: нанесла специальную маску перед сном и даже надела шелковую пижаму. Однако после перелета на нее напала бессонница. Певице не удалось уснуть, поэтому она решила пообщаться со своими фанатами в Instagram-аккаунте. Сначала Бузова отвечала на вопросы подписчиков, однако это ей быстро надоело и она решила устроить жаркие танцы в постели.

Звезда записала несколько роликов, на которых сексуально двигается и демонстрирует упругие ягодицы. Даже с маской на лице звезда выглядела очень сексуально, особенно, когда бросала томный взгляд прямо в камеру.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Несмотря на бессонницу, уже рано утром певица была полностью готова к работе. Из отеля артистку забрала машина, на которой она отправилась на очередные съемки. Бузова пока держит интригу и не говорит поклонникам, в каком именно она сейчас находится. В соцсети она дает фанатам небольшие подсказки, которые помогут им угадать ее местоположение.

Карьера Бузовой не дает покоя даже ее коллегам по «Дому-2», ведь она из рядовой участницы стала сначала ведущей проекта, а затем начала собирать залы со своими хитами. По словам модели Виктории Бони, от успеха Бузовой «просто выворачивало из себя» Ксению Бородину.