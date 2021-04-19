Самозанятые Подмосковья активно пользуются льготным кредитованием

Москва, 19 апреля. Для самозанятых действует упрощенная процедура оформления займов, они могут подать заявку через «Госуслуги», соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В Подмосковье лидеры среди самозанятых, которые пользуются такими кредитами, представители бьюти-сферы, сообщила «Радио 1» президент Ассоциации самозанятых Московской области Александра Закирова.

«Есть статистика того, на какие цели идут эти кредиты. Лидирует бьюти-сфера. Здесь люди, получающие кредиты, тратят их на своё обучение и на приобретение оборудования», – рассказала эксперт.

По словам Закировой, люди берут кредиты до 500 тыс. рублей в основном для того, чтобы сделать рефинансирование или пополнить оборотные средства.

Закирова отметила, что в регионе больше всего самозанятых репетиторов, а между тем появляются и представители весьма экзотических сфер: например самозанятые, занимающиеся выгулом собак.

Каждый шестой ипотечный заемщик в России в 2020 году оформил кредит онлайн, сообщалось ранее.