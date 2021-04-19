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Самозанятые Подмосковья активно пользуются льготным кредитованием
pixabay.com  /  Engin_Akyurt
Экономика

Самозанятые Подмосковья активно пользуются льготным кредитованием

Москва, 19 апреля. Для самозанятых действует упрощенная процедура оформления займов, они могут подать заявку через «Госуслуги», соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В Подмосковье лидеры среди самозанятых, которые пользуются такими кредитами, представители бьюти-сферы, сообщила «Радио 1» президент Ассоциации самозанятых Московской области Александра Закирова.

«Есть статистика того, на какие цели идут эти кредиты. Лидирует бьюти-сфера. Здесь люди, получающие кредиты, тратят их на своё обучение и на приобретение оборудования», – рассказала эксперт.

По словам Закировой, люди берут кредиты до 500 тыс. рублей в основном для того, чтобы сделать рефинансирование или пополнить оборотные средства.

Закирова отметила, что в регионе больше всего самозанятых репетиторов, а между тем появляются и представители весьма экзотических сфер: например самозанятые, занимающиеся выгулом собак.

Каждый шестой ипотечный заемщик в России в 2020 году оформил кредит онлайн, сообщалось ранее.

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