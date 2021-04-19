Немецкие ученые предупредили о снижении уровня кислорода в водах Мирового океана

Киль, 19 апреля. Уровень кислорода в Мировом океане будет постепенно снижаться, и хотя процесс не сиюминутный, это не значит, что о нем можно не беспокоиться, заявили специалисты из Киля (ФРГ).

Эксперты Центра океанографических исследований им. Гельмгольца отметили, что за последние 50 лет океан лишился порядка 2% общего запаса кислорода. Основной причиной такой потери стало глобальное потепление, которое привело к растворимости газов в воде.

По словам ученых, остановить процесс можно, если полностью исключить все выбросы углекислого газа в атмосферу. Правда, нарушение экологии еще будет продолжаться по инерции как результат прошлых лет деятельности глобального потепления, говорится в журнале Nature.

Изменения климата вызывают опасения у многих экспертов по всему миру, поскольку могут спровоцировать необратимые последствия. О том, к чему может привести глобальное потепление, говорил, в частности, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.